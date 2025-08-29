LVLUSD की अधिक जानकारी

Level USD मूल्य (LVLUSD)

1 LVLUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.99956
$0.99956
0.00%1D
Level USD (LVLUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:45:16 (UTC+8)

Level USD (LVLUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.999236
$ 0.999236
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0
$ 1.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.999236
$ 0.999236

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.051
$ 1.051

$ 0.874306
$ 0.874306

-0.01%

-0.01%

-0.01%

-0.01%

Level USD (LVLUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.9997 है. पिछले 24 घंटों में, LVLUSD ने $ 0.999236 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LVLUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.051 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.874306 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LVLUSD में -0.01%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Level USD (LVLUSD) मार्केट की जानकारी

$ 49.41M
$ 49.41M

--
--

$ 49.41M
$ 49.41M

49.43M
49.43M

49,430,447.33447944
49,430,447.33447944

Level USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LVLUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.43M है, कुल आपूर्ति 49430447.33447944 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.41M है.

Level USD (LVLUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Level USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001981062117766 था.
पिछले 30 दिनों में, Level USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Level USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000876736 था.
पिछले 90 दिनों में, Level USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003017025165764 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001981062117766-0.01%
30 दिन$ 0--
60 दिन$ +0.0000876736+0.01%
90 दिन$ +0.0003017025165764+0.03%

Level USD (LVLUSD) क्या है

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Level USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Level USD (LVLUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Level USD (LVLUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Level USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Level USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LVLUSD लोकल करेंसी में

Level USD (LVLUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Level USD (LVLUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LVLUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Level USD (LVLUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Level USD (LVLUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LVLUSD प्राइस 0.9997 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LVLUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LVLUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.9997 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Level USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LVLUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.41M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LVLUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LVLUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.43M USD है.
LVLUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LVLUSD ने 1.051 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LVLUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LVLUSD ने 0.874306 USD की ATL प्राइस देखी.
LVLUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LVLUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LVLUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LVLUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LVLUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
Level USD (LVLUSD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

