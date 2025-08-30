LVL की अधिक जानकारी

Level लोगो

Level मूल्य (LVL)

गैर-सूचीबद्ध

1 LVL से USD लाइव प्राइस:

$0.01165983
$0.01165983$0.01165983
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Level (LVL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:20:03 (UTC+8)

Level (LVL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01158856
$ 0.01158856$ 0.01158856
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01184936
$ 0.01184936$ 0.01184936
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01158856
$ 0.01158856$ 0.01158856

$ 0.01184936
$ 0.01184936$ 0.01184936

$ 11.03
$ 11.03$ 11.03

$ 0.01090393
$ 0.01090393$ 0.01090393

-0.19%

-0.58%

-3.30%

-3.30%

Level (LVL) रियल-टाइम प्राइस $0.01166765 है. पिछले 24 घंटों में, LVL ने $ 0.01158856 के कम और $ 0.01184936 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LVL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01090393 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LVL में -0.19%, 24 घंटों में -0.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Level (LVL) मार्केट की जानकारी

$ 202.98K
$ 202.98K$ 202.98K

--
----

$ 312.78K
$ 312.78K$ 312.78K

17.41M
17.41M 17.41M

26,825,526.41584659
26,825,526.41584659 26,825,526.41584659

Level का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 202.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LVL की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.41M है, कुल आपूर्ति 26825526.41584659 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 312.78K है.

Level (LVL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Level का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Level का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001126418 था.
पिछले 60 दिनों में, Level का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017498674 था.
पिछले 90 दिनों में, Level का USD में मूल्य बदलाव $ -0.013579530060885607 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.58%
30 दिन$ +0.0001126418+0.97%
60 दिन$ -0.0017498674-14.99%
90 दिन$ -0.013579530060885607-53.78%

Level (LVL) क्या है

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Level प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Level (LVL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Level (LVL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Level के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Level प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LVL लोकल करेंसी में

Level (LVL) टोकन का अर्थशास्त्र

Level (LVL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LVL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Level (LVL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Level (LVL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LVL प्राइस 0.01166765 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LVL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LVL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01166765 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Level का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LVL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 202.98K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LVL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LVL की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.41M USD है.
LVL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LVL ने 11.03 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LVL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LVL ने 0.01090393 USD की ATL प्राइस देखी.
LVL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LVL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LVL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LVL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LVL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:20:03 (UTC+8)

