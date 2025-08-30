Level मूल्य (LVL)
-0.19%
-0.58%
-3.30%
-3.30%
Level (LVL) रियल-टाइम प्राइस $0.01166765 है. पिछले 24 घंटों में, LVL ने $ 0.01158856 के कम और $ 0.01184936 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LVL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01090393 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LVL में -0.19%, 24 घंटों में -0.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Level का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 202.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LVL की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.41M है, कुल आपूर्ति 26825526.41584659 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 312.78K है.
आज के दिन के दौरान, Level का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Level का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001126418 था.
पिछले 60 दिनों में, Level का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017498674 था.
पिछले 90 दिनों में, Level का USD में मूल्य बदलाव $ -0.013579530060885607 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.58%
|30 दिन
|$ +0.0001126418
|+0.97%
|60 दिन
|$ -0.0017498674
|-14.99%
|90 दिन
|$ -0.013579530060885607
|-53.78%
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
