Lets Get This Bread मूल्य (LGTB)
Lets Get This Bread (LGTB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LGTB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LGTB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00283765 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LGTB में +0.16%, 24 घंटों में -6.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lets Get This Bread का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LGTB की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 63.21K है.
आज के दिन के दौरान, Lets Get This Bread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lets Get This Bread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Lets Get This Bread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Lets Get This Bread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.91%
|30 दिन
|$ 0
|+10.46%
|60 दिन
|$ 0
|+25.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.
