Let me do it for you मूल्य (NOSE)
--
--
-2.45%
-2.45%
Let me do it for you (NOSE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NOSE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NOSE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0023184 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NOSE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Let me do it for you का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NOSE की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.57M है, कुल आपूर्ति 997564062.481361 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.16K है.
आज के दिन के दौरान, Let me do it for you का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Let me do it for you का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Let me do it for you का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Let me do it for you का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+8.44%
|60 दिन
|$ 0
|+24.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces.
Let me do it for you (NOSE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NOSE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
