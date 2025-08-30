Lendle मूल्य (LEND)
-0.58%
-11.18%
-15.46%
-15.46%
Lendle (LEND) रियल-टाइम प्राइस $0.01766005 है. पिछले 24 घंटों में, LEND ने $ 0.01765993 के कम और $ 0.02054298 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.207173 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00844793 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEND में -0.58%, 24 घंटों में -11.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lendle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 896.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LEND की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.62M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.77M है.
आज के दिन के दौरान, Lendle का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00222326987279199 था.
पिछले 30 दिनों में, Lendle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0070429815 था.
पिछले 60 दिनों में, Lendle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0174588101 था.
पिछले 90 दिनों में, Lendle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.007627435222536366 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00222326987279199
|-11.18%
|30 दिन
|$ +0.0070429815
|+39.88%
|60 दिन
|$ +0.0174588101
|+98.86%
|90 दिन
|$ +0.007627435222536366
|+76.03%
Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.
