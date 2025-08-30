Lemon मूल्य (LEMON)
-5.06%
-5.06%
Lemon (LEMON) रियल-टाइम प्राइस $0.0000019 है. पिछले 24 घंटों में, LEMON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEMON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00017911 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000116 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEMON में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -5.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lemon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LEMON की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.68B है, कुल आपूर्ति 6681271855.818862 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.69K है.
आज के दिन के दौरान, Lemon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lemon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000002748 था.
पिछले 60 दिनों में, Lemon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002999 था.
पिछले 90 दिनों में, Lemon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|30 दिन
|$ -0.0000002748
|-14.46%
|60 दिन
|$ +0.0000002999
|+15.79%
|90 दिन
|$ 0
The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community. Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape. In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem.
