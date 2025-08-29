LeisureMeta मूल्य (LM)
LeisureMeta (LM) रियल-टाइम प्राइस $0.00227618 है. पिछले 24 घंटों में, LM ने $ 0.00227542 के कम और $ 0.00234021 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00203131 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LM में -0.23%, 24 घंटों में -1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LeisureMeta का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.17B है, कुल आपूर्ति 4668074832.13 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.62M है.
आज के दिन के दौरान, LeisureMeta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LeisureMeta का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002681968 था.
पिछले 60 दिनों में, LeisureMeta का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002510453 था.
पिछले 90 दिनों में, LeisureMeta का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000489403700399362 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.01%
|30 दिन
|$ -0.0002681968
|-11.78%
|60 दिन
|$ -0.0002510453
|-11.02%
|90 दिन
|$ -0.000489403700399362
|-17.69%
LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.
LeisureMeta (LM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
