Legia Warsaw Fan Token लोगो

Legia Warsaw Fan Token मूल्य (LEG)

गैर-सूचीबद्ध

1 LEG से USD लाइव प्राइस:

$0.185913
$0.185913
-0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Legia Warsaw Fan Token (LEG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:19:46 (UTC+8)

Legia Warsaw Fan Token (LEG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.185819
$ 0.185819
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.186396
$ 0.186396
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.185819
$ 0.185819

$ 0.186396
$ 0.186396

$ 4.19
$ 4.19

$ 0.101666
$ 0.101666

--

-0.17%

+3.27%

+3.27%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) रियल-टाइम प्राइस $0.185913 है. पिछले 24 घंटों में, LEG ने $ 0.185819 के कम और $ 0.186396 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.101666 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEG में --, 24 घंटों में -0.17%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) मार्केट की जानकारी

$ 182.38K
$ 182.38K

--
----

$ 929.57K
$ 929.57K

981.01K
981.01K

5,000,000.0
5,000,000.0

Legia Warsaw Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 182.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LEG की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.01K है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 929.57K है.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Legia Warsaw Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000333740742003 था.
पिछले 30 दिनों में, Legia Warsaw Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043455490 था.
पिछले 60 दिनों में, Legia Warsaw Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0407185723 था.
पिछले 90 दिनों में, Legia Warsaw Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000333740742003-0.17%
30 दिन$ +0.0043455490+2.34%
60 दिन$ +0.0407185723+21.90%
90 दिन$ 0--

Legia Warsaw Fan Token (LEG) क्या है

The official Fan Token of Legia Warsaw

Legia Warsaw Fan Token (LEG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Legia Warsaw Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Legia Warsaw Fan Token (LEG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Legia Warsaw Fan Token (LEG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Legia Warsaw Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Legia Warsaw Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LEG लोकल करेंसी में

Legia Warsaw Fan Token (LEG) टोकन का अर्थशास्त्र

Legia Warsaw Fan Token (LEG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LEG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Legia Warsaw Fan Token (LEG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Legia Warsaw Fan Token (LEG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LEG प्राइस 0.185913 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LEG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LEG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.185913 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Legia Warsaw Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LEG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 182.38K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LEG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LEG की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.01K USD है.
LEG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LEG ने 4.19 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LEG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LEG ने 0.101666 USD की ATL प्राइस देखी.
LEG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LEG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LEG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LEG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LEG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:19:46 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.