LGNDX की अधिक जानकारी

LGNDX प्राइस की जानकारी

LGNDX व्हाइटपेपर

LGNDX आधिकारिक वेबसाइट

LGNDX टोकन का अर्थशास्त्र

LGNDX प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

LegendX लोगो

LegendX मूल्य (LGNDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 LGNDX से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
LegendX (LGNDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:19:37 (UTC+8)

LegendX (LGNDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102835
$ 0.00102835$ 0.00102835

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.88%

-17.36%

-17.36%

LegendX (LGNDX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LGNDX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LGNDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00102835 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LGNDX में --, 24 घंटों में -4.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

LegendX (LGNDX) मार्केट की जानकारी

$ 64.79K
$ 64.79K$ 64.79K

--
----

$ 64.79K
$ 64.79K$ 64.79K

2.59B
2.59B 2.59B

2,590,755,829.771287
2,590,755,829.771287 2,590,755,829.771287

LegendX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LGNDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.59B है, कुल आपूर्ति 2590755829.771287 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.79K है.

LegendX (LGNDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, LegendX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LegendX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, LegendX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, LegendX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.88%
30 दिन$ 0-17.34%
60 दिन$ 0-36.42%
90 दिन$ 0--

LegendX (LGNDX) क्या है

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

LegendX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में LegendX (LGNDX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके LegendX (LGNDX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? LegendX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब LegendX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LGNDX लोकल करेंसी में

LegendX (LGNDX) टोकन का अर्थशास्त्र

LegendX (LGNDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LGNDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: LegendX (LGNDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज LegendX (LGNDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LGNDX प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LGNDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LGNDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
LegendX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LGNDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.79K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LGNDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LGNDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.59B USD है.
LGNDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LGNDX ने 0.00102835 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LGNDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LGNDX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
LGNDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LGNDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LGNDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LGNDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LGNDX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:19:37 (UTC+8)

LegendX (LGNDX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.