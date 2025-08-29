Ledger AI मूल्य (LEDGER)
Ledger AI (LEDGER) रियल-टाइम प्राइस $0.00367179 है. पिछले 24 घंटों में, LEDGER ने $ 0.0028822 के कम और $ 0.0045433 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEDGER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00747007 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00087522 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEDGER में +0.85%, 24 घंटों में -17.61%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ledger AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LEDGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.15B है, कुल आपूर्ति 3141592654.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.54M है.
आज के दिन के दौरान, Ledger AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000784974909379122 था.
पिछले 30 दिनों में, Ledger AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006303273 था.
पिछले 60 दिनों में, Ledger AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073841712 था.
पिछले 90 दिनों में, Ledger AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000784974909379122
|-17.61%
|30 दिन
|$ -0.0006303273
|-17.16%
|60 दिन
|$ +0.0073841712
|+201.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.
