LEA AI मूल्य (LEA)
-0.28%
-8.56%
-12.59%
-12.59%
LEA AI (LEA) रियल-टाइम प्राइस $0.00183669 है. पिछले 24 घंटों में, LEA ने $ 0.00181757 के कम और $ 0.0020378 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LEA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02507131 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LEA में -0.28%, 24 घंटों में -8.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LEA AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LEA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.83M है.
आज के दिन के दौरान, LEA AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000172057948660712 था.
पिछले 30 दिनों में, LEA AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002556947 था.
पिछले 60 दिनों में, LEA AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005478545 था.
पिछले 90 दिनों में, LEA AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000172057948660712
|-8.56%
|30 दिन
|$ -0.0002556947
|-13.92%
|60 दिन
|$ -0.0005478545
|-29.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.
LEA AI (LEA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LEA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
