Law Blocks (LBT) रियल-टाइम प्राइस $0.131863 है. पिछले 24 घंटों में, LBT ने $ 0.131717 के कम और $ 0.132159 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.291525 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01953918 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LBT में -0.13%, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Law Blocks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 131.93M है.
आज के दिन के दौरान, Law Blocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Law Blocks का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022618196 था.
पिछले 60 दिनों में, Law Blocks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018542443 था.
पिछले 90 दिनों में, Law Blocks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00318041045671393 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.07%
|30 दिन
|$ -0.0022618196
|-1.71%
|60 दिन
|$ +0.0018542443
|+1.41%
|90 दिन
|$ +0.00318041045671393
|+2.47%
What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.
