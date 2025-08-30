LATENT ARENA मूल्य (LATENT)
LATENT ARENA (LATENT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LATENT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LATENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LATENT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +16.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LATENT ARENA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LATENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 891.40M है, कुल आपूर्ति 999207127.030337 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.48K है.
आज के दिन के दौरान, LATENT ARENA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LATENT ARENA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, LATENT ARENA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, LATENT ARENA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+12.89%
|60 दिन
|$ 0
|-3.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content! Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.
LATENT ARENA (LATENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LATENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
