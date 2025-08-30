Late Capitalism मूल्य (L8CAP)
Late Capitalism (L8CAP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, L8CAP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. L8CAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00318447 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में L8CAP में -0.33%, 24 घंटों में -12.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +129.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Late Capitalism का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 251.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. L8CAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.08B है, कुल आपूर्ति 1075383987.594844 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 251.39K है.
आज के दिन के दौरान, Late Capitalism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Late Capitalism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Late Capitalism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Late Capitalism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-12.13%
|30 दिन
|$ 0
|+115.06%
|60 दिन
|$ 0
|+64.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
