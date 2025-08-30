Lapupu मूल्य (LAPUPU)
Lapupu (LAPUPU) रियल-टाइम प्राइस $0.00037818 है. पिछले 24 घंटों में, LAPUPU ने $ 0.00036982 के कम और $ 0.00040326 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAPUPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03091041 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00015279 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAPUPU में +1.68%, 24 घंटों में -4.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lapupu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAPUPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.07M है, कुल आपूर्ति 99074975.55953 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.47K है.
आज के दिन के दौरान, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000456689 था.
पिछले 60 दिनों में, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001208806 था.
पिछले 90 दिनों में, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001835341108027864 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.88%
|30 दिन
|$ +0.0000456689
|+12.08%
|60 दिन
|$ +0.0001208806
|+31.96%
|90 दिन
|$ -0.0001835341108027864
|-32.67%
The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!
