Lapupu (LAPUPU) रियल-टाइम प्राइस $0.00037818 है. पिछले 24 घंटों में, LAPUPU ने $ 0.00036982 के कम और $ 0.00040326 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAPUPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03091041 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00015279 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAPUPU में +1.68%, 24 घंटों में -4.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lapupu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAPUPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.07M है, कुल आपूर्ति 99074975.55953 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.47K है.

आज के दिन के दौरान, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000456689 था.
पिछले 60 दिनों में, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001208806 था.
पिछले 90 दिनों में, Lapupu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001835341108027864 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.88%
30 दिन$ +0.0000456689+12.08%
60 दिन$ +0.0001208806+31.96%
90 दिन$ -0.0001835341108027864-32.67%

Lapupu (LAPUPU) क्या है

The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lapupu (LAPUPU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lapupu (LAPUPU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lapupu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lapupu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Lapupu (LAPUPU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LAPUPU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lapupu (LAPUPU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lapupu (LAPUPU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LAPUPU प्राइस 0.00037818 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LAPUPU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LAPUPU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00037818 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lapupu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LAPUPU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LAPUPU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LAPUPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.07M USD है.
LAPUPU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LAPUPU ने 0.03091041 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LAPUPU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LAPUPU ने 0.00015279 USD की ATL प्राइस देखी.
LAPUPU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LAPUPU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LAPUPU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LAPUPU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LAPUPU का प्राइस का अनुमान देखें.
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.