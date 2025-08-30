Landlord Ronald मूल्य ($LANDLORD)
Landlord Ronald ($LANDLORD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $LANDLORD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $LANDLORD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02057193 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $LANDLORD में +0.42%, 24 घंटों में -6.27%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Landlord Ronald का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 106.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $LANDLORD की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.00M है, कुल आपूर्ति 824000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 106.33K है.
आज के दिन के दौरान, Landlord Ronald का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Landlord Ronald का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Landlord Ronald का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Landlord Ronald का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.27%
|30 दिन
|$ 0
|+4.66%
|60 दिन
|$ 0
|+11.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life
