LambosForVirgins मूल्य (VIRGIN)
--
--
+3.30%
+3.30%
LambosForVirgins (VIRGIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VIRGIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIRGIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00569195 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIRGIN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
LambosForVirgins का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 198.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIRGIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 590.00M है, कुल आपूर्ति 894997451.5473425 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 301.24K है.
आज के दिन के दौरान, LambosForVirgins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, LambosForVirgins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, LambosForVirgins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, LambosForVirgins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+2.24%
|60 दिन
|$ 0
|-9.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.
