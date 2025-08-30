LMF की अधिक जानकारी

Lamas Finance लोगो

Lamas Finance मूल्य (LMF)

गैर-सूचीबद्ध

1 LMF से USD लाइव प्राइस:

$0.00619854
$0.00619854$0.00619854
-6.30%1D
mexc
USD
Lamas Finance (LMF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:50:55 (UTC+8)

Lamas Finance (LMF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00613238
$ 0.00613238$ 0.00613238
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00668895
$ 0.00668895$ 0.00668895
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00613238
$ 0.00613238$ 0.00613238

$ 0.00668895
$ 0.00668895$ 0.00668895

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 0.00606323
$ 0.00606323$ 0.00606323

+0.41%

-6.30%

-6.33%

-6.33%

Lamas Finance (LMF) रियल-टाइम प्राइस $0.00619854 है. पिछले 24 घंटों में, LMF ने $ 0.00613238 के कम और $ 0.00668895 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LMF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.44 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00606323 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LMF में +0.41%, 24 घंटों में -6.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lamas Finance (LMF) मार्केट की जानकारी

$ 45.46K
$ 45.46K$ 45.46K

--
----

$ 45.46K
$ 45.46K$ 45.46K

7.36M
7.36M 7.36M

7,357,621.510057699
7,357,621.510057699 7,357,621.510057699

Lamas Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LMF की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.36M है, कुल आपूर्ति 7357621.510057699 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.46K है.

Lamas Finance (LMF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Lamas Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000416864080978331 था.
पिछले 30 दिनों में, Lamas Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015970947 था.
पिछले 60 दिनों में, Lamas Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012236729 था.
पिछले 90 दिनों में, Lamas Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003512858858500347 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000416864080978331-6.30%
30 दिन$ -0.0015970947-25.76%
60 दिन$ -0.0012236729-19.74%
90 दिन$ -0.003512858858500347-36.17%

Lamas Finance (LMF) क्या है

Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.

Lamas Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lamas Finance (LMF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lamas Finance (LMF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lamas Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lamas Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Lamas Finance (LMF) टोकन का अर्थशास्त्र

Lamas Finance (LMF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LMF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Lamas Finance (LMF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Lamas Finance (LMF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LMF प्राइस 0.00619854 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LMF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LMF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00619854 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lamas Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LMF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LMF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LMF की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.36M USD है.
LMF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LMF ने 1.44 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LMF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LMF ने 0.00606323 USD की ATL प्राइस देखी.
LMF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LMF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LMF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LMF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LMF का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.