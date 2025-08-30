Labda मूल्य (LAB)
--
--
+5.16%
+5.16%
Labda (LAB) रियल-टाइम प्राइस $0.00030309 है. पिछले 24 घंटों में, LAB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03628371 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00016098 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAB में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Labda का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAB की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.31K है.
आज के दिन के दौरान, Labda का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Labda का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000450906 था.
पिछले 60 दिनों में, Labda का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002151558 था.
पिछले 90 दिनों में, Labda का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000450906
|+14.88%
|60 दिन
|$ +0.0002151558
|+70.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain’s security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda’s mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress.
