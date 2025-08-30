KYRA मूल्य (KYRA)
KYRA (KYRA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KYRA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KYRA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00272698 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KYRA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KYRA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KYRA की मार्केट में उपलब्ध राशि 934.94M है, कुल आपूर्ति 934936202.609091 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.68K है.
आज के दिन के दौरान, KYRA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KYRA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KYRA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KYRA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+0.67%
|60 दिन
|$ 0
|+26.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.
KYRA (KYRA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KYRA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
