Kylacoin मूल्य (KCN)
-14.52%
-22.29%
-22.21%
-22.21%
Kylacoin (KCN) रियल-टाइम प्राइस $7.78 है. पिछले 24 घंटों में, KCN ने $ 9.1 के कम और $ 10.01 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KCN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 584.81 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 5.56 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KCN में -14.52%, 24 घंटों में -22.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kylacoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KCN की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.48K है, कुल आपूर्ति 21000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 163.33K है.
आज के दिन के दौरान, Kylacoin का USD में मूल्य बदलाव $ -2.232032167804896 था.
पिछले 30 दिनों में, Kylacoin का USD में मूल्य बदलाव $ -3.2138005220 था.
पिछले 60 दिनों में, Kylacoin का USD में मूल्य बदलाव $ -4.1937848820 था.
पिछले 90 दिनों में, Kylacoin का USD में मूल्य बदलाव $ -14.096683004401904 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -2.232032167804896
|-22.29%
|30 दिन
|$ -3.2138005220
|-41.30%
|60 दिन
|$ -4.1937848820
|-53.90%
|90 दिन
|$ -14.096683004401904
|-64.43%
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
