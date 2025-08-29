KNCL की अधिक जानकारी

Kyber Network Crystal Legacy मूल्य (KNCL)

1 KNCL से USD लाइव प्राइस:

$0.378656
$0.378656
-4.70%1D
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:50:19 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.377086
$ 0.377086
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.400479
$ 0.400479
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.377086
$ 0.377086

$ 0.400479
$ 0.400479

$ 5.8
$ 5.8

$ 0.116184
$ 0.116184

-0.38%

-4.70%

-0.54%

-0.54%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) रियल-टाइम प्राइस $0.378656 है. पिछले 24 घंटों में, KNCL ने $ 0.377086 के कम और $ 0.400479 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KNCL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.116184 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KNCL में -0.38%, 24 घंटों में -4.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) मार्केट की जानकारी

$ 4.32M
$ 4.32M

--
--

$ 4.48M
$ 4.48M

11.41M
11.41M

11,838,566.03044221
11,838,566.03044221

Kyber Network Crystal Legacy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KNCL की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.41M है, कुल आपूर्ति 11838566.03044221 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.48M है.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kyber Network Crystal Legacy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0187010727740855 था.
पिछले 30 दिनों में, Kyber Network Crystal Legacy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0659133315 था.
पिछले 60 दिनों में, Kyber Network Crystal Legacy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1171740010 था.
पिछले 90 दिनों में, Kyber Network Crystal Legacy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0187010727740855-4.70%
30 दिन$ -0.0659133315-17.40%
60 दिन$ +0.1171740010+30.94%
90 दिन$ 0--

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) क्या है

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) संसाधन

Kyber Network Crystal Legacy प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kyber Network Crystal Legacy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kyber Network Crystal Legacy प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KNCL लोकल करेंसी में

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) टोकन का अर्थशास्त्र

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KNCL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KNCL प्राइस 0.378656 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KNCL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KNCL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.378656 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kyber Network Crystal Legacy का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KNCL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.32M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KNCL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KNCL की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.41M USD है.
KNCL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KNCL ने 5.8 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KNCL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KNCL ने 0.116184 USD की ATL प्राइस देखी.
KNCL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KNCL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KNCL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KNCL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KNCL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:50:19 (UTC+8)

