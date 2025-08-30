Kunji Finance मूल्य (KNJ)
Kunji Finance (KNJ) रियल-टाइम प्राइस $0.03252093 है. पिछले 24 घंटों में, KNJ ने $ 0.03030264 के कम और $ 0.0340688 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KNJ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.650349 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01289265 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KNJ में +0.32%, 24 घंटों में +0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kunji Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KNJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.01M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.25M है.
आज के दिन के दौरान, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00019963 था.
पिछले 30 दिनों में, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009784019 था.
पिछले 60 दिनों में, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031767224 था.
पिछले 90 दिनों में, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001850156383340684 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00019963
|+0.62%
|30 दिन
|$ -0.0009784019
|-3.00%
|60 दिन
|$ +0.0031767224
|+9.77%
|90 दिन
|$ +0.001850156383340684
|+6.03%
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
Kunji Finance (KNJ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KNJ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
