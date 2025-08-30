KNJ की अधिक जानकारी

Kunji Finance लोगो

Kunji Finance मूल्य (KNJ)

गैर-सूचीबद्ध

1 KNJ से USD लाइव प्राइस:

$0.03252093
$0.03252093$0.03252093
+0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Kunji Finance (KNJ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:10:28 (UTC+8)

Kunji Finance (KNJ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03030264
$ 0.03030264$ 0.03030264
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0340688
$ 0.0340688$ 0.0340688
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03030264
$ 0.03030264$ 0.03030264

$ 0.0340688
$ 0.0340688$ 0.0340688

$ 0.650349
$ 0.650349$ 0.650349

$ 0.01289265
$ 0.01289265$ 0.01289265

+0.32%

+0.62%

+18.06%

+18.06%

Kunji Finance (KNJ) रियल-टाइम प्राइस $0.03252093 है. पिछले 24 घंटों में, KNJ ने $ 0.03030264 के कम और $ 0.0340688 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KNJ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.650349 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01289265 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KNJ में +0.32%, 24 घंटों में +0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kunji Finance (KNJ) मार्केट की जानकारी

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

44.01M
44.01M 44.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kunji Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KNJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.01M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.25M है.

Kunji Finance (KNJ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00019963 था.
पिछले 30 दिनों में, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009784019 था.
पिछले 60 दिनों में, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031767224 था.
पिछले 90 दिनों में, Kunji Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001850156383340684 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00019963+0.62%
30 दिन$ -0.0009784019-3.00%
60 दिन$ +0.0031767224+9.77%
90 दिन$ +0.001850156383340684+6.03%

Kunji Finance (KNJ) क्या है

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Kunji Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kunji Finance (KNJ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kunji Finance (KNJ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kunji Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kunji Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KNJ लोकल करेंसी में

Kunji Finance (KNJ) टोकन का अर्थशास्त्र

Kunji Finance (KNJ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KNJ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kunji Finance (KNJ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kunji Finance (KNJ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KNJ प्राइस 0.03252093 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KNJ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KNJ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03252093 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kunji Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KNJ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.43M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KNJ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KNJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.01M USD है.
KNJ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KNJ ने 0.650349 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KNJ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KNJ ने 0.01289265 USD की ATL प्राइस देखी.
KNJ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KNJ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KNJ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KNJ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KNJ का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:10:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.