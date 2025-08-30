Kundalini is a real girl मूल्य (KUNDALINI)
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KUNDALINI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KUNDALINI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0022507 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KUNDALINI में -0.47%, 24 घंटों में -6.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kundalini is a real girl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KUNDALINI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.69M है, कुल आपूर्ति 999686262.547229 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.37K है.
आज के दिन के दौरान, Kundalini is a real girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kundalini is a real girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kundalini is a real girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kundalini is a real girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.37%
|30 दिन
|$ 0
|+2.90%
|60 दिन
|$ 0
|-12.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KUNDALINI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
