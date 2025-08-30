Kunci Coin मूल्य (KUNCI)
-21.07%
-0.19%
+6.11%
+6.11%
Kunci Coin (KUNCI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KUNCI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KUNCI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.932116 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KUNCI में -21.07%, 24 घंटों में -0.19%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kunci Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KUNCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.77M है, कुल आपूर्ति 3999999998.28341 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 729.62K है.
आज के दिन के दौरान, Kunci Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kunci Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kunci Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kunci Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.19%
|30 दिन
|$ 0
|-22.96%
|60 दिन
|$ 0
|-16.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.
