KumaDex Token मूल्य (DKUMA)
-0.42%
-3.69%
-12.48%
-12.48%
KumaDex Token (DKUMA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DKUMA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DKUMA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00452426 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DKUMA में -0.42%, 24 घंटों में -3.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KumaDex Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DKUMA की मार्केट में उपलब्ध राशि 729.22M है, कुल आपूर्ति 1155147369.4160228 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 75.62K है.
आज के दिन के दौरान, KumaDex Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KumaDex Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KumaDex Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KumaDex Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.69%
|30 दिन
|$ 0
|-0.11%
|60 दिन
|$ 0
|-25.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.
KumaDex Token (DKUMA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DKUMA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
