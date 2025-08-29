KUB की अधिक जानकारी

KUB Coin लोगो

KUB Coin मूल्य (KUB)

गैर-सूचीबद्ध

1 KUB से USD लाइव प्राइस:

$1.48
-0.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
KUB Coin (KUB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:44:45 (UTC+8)

KUB Coin (KUB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.47
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.49
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.47
$ 1.49
$ 17.24
$ 0.381968
+0.29%

-0.49%

-0.34%

-0.34%

KUB Coin (KUB) रियल-टाइम प्राइस $1.48 है. पिछले 24 घंटों में, KUB ने $ 1.47 के कम और $ 1.49 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 17.24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.381968 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KUB में +0.29%, 24 घंटों में -0.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

KUB Coin (KUB) मार्केट की जानकारी

$ 131.10M
--
$ 162.31M
88.85M
110,000,000.0
KUB Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 131.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.85M है, कुल आपूर्ति 110000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 162.31M है.

KUB Coin (KUB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, KUB Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.007345416644342 था.
पिछले 30 दिनों में, KUB Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0477072080 था.
पिछले 60 दिनों में, KUB Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0301157800 था.
पिछले 90 दिनों में, KUB Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004333614986516 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.007345416644342-0.49%
30 दिन$ -0.0477072080-3.22%
60 दिन$ -0.0301157800-2.03%
90 दिन$ -0.0004333614986516-0.02%

KUB Coin (KUB) क्या है

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

KUB Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में KUB Coin (KUB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके KUB Coin (KUB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? KUB Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब KUB Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KUB लोकल करेंसी में

KUB Coin (KUB) टोकन का अर्थशास्त्र

KUB Coin (KUB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KUB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: KUB Coin (KUB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज KUB Coin (KUB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KUB प्राइस 1.48 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KUB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KUB से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.48 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
KUB Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KUB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 131.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KUB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.85M USD है.
KUB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KUB ने 17.24 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KUB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KUB ने 0.381968 USD की ATL प्राइस देखी.
KUB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KUB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KUB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KUB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KUB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:44:45 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.