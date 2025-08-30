Kroak on Kaspa मूल्य (KROAK)
-0.64%
-3.05%
-4.37%
-4.37%
Kroak on Kaspa (KROAK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KROAK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KROAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00371105 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KROAK में -0.64%, 24 घंटों में -3.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kroak on Kaspa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 405.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KROAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.00M है, कुल आपूर्ति 690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 405.64K है.
आज के दिन के दौरान, Kroak on Kaspa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kroak on Kaspa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kroak on Kaspa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kroak on Kaspa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.05%
|30 दिन
|$ 0
|+13.04%
|60 दिन
|$ 0
|-20.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.
Kroak on Kaspa (KROAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
