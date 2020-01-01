Kris (KRIS) टोकन का अर्थशास्त्र Kris (KRIS) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Kris (KRIS) जानकारी Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership. आधिकारिक वेबसाइट: https://kristoken.xyz व्हाइटपेपर: https://kristoken.xyz/roadmap अभी KRIS खरीदें!

Kris (KRIS) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Kris (KRIS) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 314.42K $ 314.42K $ 314.42K कुल आपूर्ति: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 314.42K $ 314.42K $ 314.42K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00057697 $ 0.00057697 $ 0.00057697 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00006735 $ 0.00006735 $ 0.00006735 मौजूदा प्राइस: $ 0.00031467 $ 0.00031467 $ 0.00031467 Kris (KRIS) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Kris (KRIS) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Kris (KRIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: KRIS टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने KRIS मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप KRIS के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो KRIS टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

