Kris (KRIS) रियल-टाइम प्राइस $0.00033795 है. पिछले 24 घंटों में, KRIS ने $ 0.00032783 के कम और $ 0.000416 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KRIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00057697 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006735 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KRIS में +1.59%, 24 घंटों में -7.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +26.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kris का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 338.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KRIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 338.06K है.
आज के दिन के दौरान, Kris का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kris का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001308119 था.
पिछले 60 दिनों में, Kris का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008556065 था.
पिछले 90 दिनों में, Kris का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00010488128613234864 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.08%
|30 दिन
|$ +0.0001308119
|+38.71%
|60 दिन
|$ +0.0008556065
|+253.18%
|90 दिन
|$ +0.00010488128613234864
|+45.00%
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
