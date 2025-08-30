Krex मूल्य (KREX)
+0.39%
+3.81%
+18.32%
+18.32%
Krex (KREX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KREX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KREX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KREX में +0.39%, 24 घंटों में +3.81%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Krex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 361.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KREX की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00B है, कुल आपूर्ति 21000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 361.88K है.
आज के दिन के दौरान, Krex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Krex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Krex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Krex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.81%
|30 दिन
|$ 0
|+28.35%
|60 दिन
|$ 0
|+38.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.
