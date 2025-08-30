KC की अधिक जानकारी

Krasnalcoin मूल्य (KC)

$0.00013793
$0.00013793$0.00013793
-2.40%1D
Krasnalcoin (KC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:17:43 (UTC+8)

Krasnalcoin (KC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

-2.49%

-6.11%

-6.11%

Krasnalcoin (KC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KC में -1.07%, 24 घंटों में -2.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Krasnalcoin (KC) मार्केट की जानकारी

$ 134.95K
$ 134.95K$ 134.95K

--
----

$ 134.95K
$ 134.95K$ 134.95K

978.43M
978.43M 978.43M

978,428,748.39002
978,428,748.39002 978,428,748.39002

Krasnalcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KC की मार्केट में उपलब्ध राशि 978.43M है, कुल आपूर्ति 978428748.39002 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 134.95K है.

Krasnalcoin (KC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Krasnalcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Krasnalcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Krasnalcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Krasnalcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.49%
30 दिन$ 0-10.86%
60 दिन$ 0-9.03%
90 दिन$ 0--

Krasnalcoin (KC) क्या है

Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike!

Krasnalcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Krasnalcoin (KC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Krasnalcoin (KC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Krasnalcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Krasnalcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Krasnalcoin (KC) टोकन का अर्थशास्त्र

Krasnalcoin (KC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Krasnalcoin (KC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Krasnalcoin (KC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KC प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Krasnalcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KC की मार्केट में उपलब्ध राशि 978.43M USD है.
KC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KC ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KC का प्राइस का अनुमान देखें.
