KRAMPUS मूल्य (KRAMPUS)
-0.47%
-5.48%
+10.00%
+10.00%
KRAMPUS (KRAMPUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KRAMPUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KRAMPUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KRAMPUS में -0.47%, 24 घंटों में -5.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KRAMPUS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KRAMPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.74M है, कुल आपूर्ति 991744241.0366342 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.47K है.
आज के दिन के दौरान, KRAMPUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KRAMPUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KRAMPUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KRAMPUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.48%
|30 दिन
|$ 0
|-1.57%
|60 दिन
|$ 0
|+26.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve.
