Kraken Wrapped BTC का आज का लाइव मूल्य 91,928 USD है.KBTC का मार्केट कैप 170,063,049 USD है. भारत में KBTC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Kraken Wrapped BTC का आज का लाइव मूल्य 91,928 USD है.KBTC का मार्केट कैप 170,063,049 USD है. भारत में KBTC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 KBTC से USD लाइव प्राइस:

$91,928
$91,928$91,928
+1.60%1D
mexc
USD
Kraken Wrapped BTC (KBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:00:16 (UTC+8)

Kraken Wrapped BTC का आज का मूल्य

आज Kraken Wrapped BTC (KBTC) का लाइव मूल्य $ 91,928 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.63% का बदलाव आया है. मौजूदा KBTC से USD कन्वर्ज़न दर $ 91,928 प्रति KBTC है.

$ 170,063,049 के मार्केट कैप के अनुसार Kraken Wrapped BTC करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.85K KBTC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KBTC की ट्रेडिंग $ 89,964 (निम्न) और $ 93,716 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 126,108 और सबसे निम्न स्तर $ 72,684 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KBTC में पिछले एक घंटे में +1.27% और पिछले 7 दिनों में -11.20% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Kraken Wrapped BTC (KBTC) मार्केट की जानकारी

$ 170.06M
$ 170.06M$ 170.06M

--
----

$ 170.06M
$ 170.06M$ 170.06M

1.85K
1.85K 1.85K

1,850.0
1,850.0 1,850.0

Kraken Wrapped BTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 170.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.85K है, कुल आपूर्ति 1850.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 170.06M है.

Kraken Wrapped BTC की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 89,964
$ 89,964$ 89,964
24 घंटे में न्यूनतम
$ 93,716
$ 93,716$ 93,716
24 घंटे में उच्चतम

$ 89,964
$ 89,964$ 89,964

$ 93,716
$ 93,716$ 93,716

$ 126,108
$ 126,108$ 126,108

$ 72,684
$ 72,684$ 72,684

+1.27%

+1.63%

-11.20%

-11.20%

Kraken Wrapped BTC (KBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kraken Wrapped BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,470.25 था.
पिछले 30 दिनों में, Kraken Wrapped BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -15,548.5640280000 था.
पिछले 60 दिनों में, Kraken Wrapped BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -18,794.0177184000 था.
पिछले 90 दिनों में, Kraken Wrapped BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -21,825.86031273428 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +1,470.25+1.63%
30 दिन$ -15,548.5640280000-16.91%
60 दिन$ -18,794.0177184000-20.44%
90 दिन$ -21,825.86031273428-19.18%

Kraken Wrapped BTC के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Kraken Wrapped BTC (KBTC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में KBTC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Kraken Wrapped BTC (KBTC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Kraken Wrapped BTC के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Kraken Wrapped BTC (KBTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

