Kovin Segnocchi मूल्य (KOVIN)
--
-3.98%
-5.94%
-5.94%
Kovin Segnocchi (KOVIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KOVIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOVIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00006507 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOVIN में --, 24 घंटों में -3.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kovin Segnocchi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KOVIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.42B है, कुल आपूर्ति 69420000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.98K है.
आज के दिन के दौरान, Kovin Segnocchi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kovin Segnocchi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kovin Segnocchi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kovin Segnocchi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.98%
|30 दिन
|$ 0
|-8.92%
|60 दिन
|$ 0
|-18.08%
|90 दिन
|$ 0
|--
Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.
Kovin Segnocchi (KOVIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KOVIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
