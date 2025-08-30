Kortana मूल्य (KORA)
Kortana (KORA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KORA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00900109 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KORA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kortana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.42 है. KORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 267.57K है.
आज के दिन के दौरान, Kortana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kortana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kortana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kortana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+21.64%
|60 दिन
|$ 0
|+67.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is Kortana Legacy? Kortana Legacy is a 3rd-person shooter game that allows players to earn financial rewards through betting. With fast-paced action and competitive gameplay, players can stake their cryptocurrency to win big while battling it out in immersive, high-stakes battles. Introducing the game kortana legacy Kortana legacy is a game set in the kortana universe, featuring humanoid characters, robots, and aliens. earn kortana by defeating enemies in single-player mode or betting in multiplayer mode. for more information, check out the official kortana whitepaper.
Kortana (KORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KORA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
