Koro Go मूल्य (KORO)
-0.38%
-2.05%
+0.90%
+0.90%
Koro Go (KORO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KORO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KORO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00323435 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KORO में -0.38%, 24 घंटों में -2.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Koro Go का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KORO की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.82K है.
आज के दिन के दौरान, Koro Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Koro Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Koro Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Koro Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.05%
|30 दिन
|$ 0
|+147.54%
|60 दिन
|$ 0
|-0.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
