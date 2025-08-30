KONO की अधिक जानकारी

Konomi Network लोगो

Konomi Network मूल्य (KONO)

गैर-सूचीबद्ध

1 KONO से USD लाइव प्राइस:

$0.0011115
$0.0011115
-4.00%1D
USD
Konomi Network (KONO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:45:59 (UTC+8)

Konomi Network (KONO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0011068
$ 0.0011068
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00115836
$ 0.00115836
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0011068
$ 0.0011068

$ 0.00115836
$ 0.00115836

$ 7.03
$ 7.03

$ 0
$ 0

--

-4.00%

-1.76%

-1.76%

Konomi Network (KONO) रियल-टाइम प्राइस $0.0011115 है. पिछले 24 घंटों में, KONO ने $ 0.0011068 के कम और $ 0.00115836 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KONO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KONO में --, 24 घंटों में -4.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Konomi Network (KONO) मार्केट की जानकारी

$ 40.78K
$ 40.78K

--
--

$ 111.15K
$ 111.15K

36.69M
36.69M

100,000,000.0
100,000,000.0

Konomi Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KONO की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.69M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.15K है.

Konomi Network (KONO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Konomi Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Konomi Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001541030 था.
पिछले 60 दिनों में, Konomi Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007773708 था.
पिछले 90 दिनों में, Konomi Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000564187154619591 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.00%
30 दिन$ +0.0001541030+13.86%
60 दिन$ +0.0007773708+69.94%
90 दिन$ -0.000564187154619591-33.66%

Konomi Network (KONO) क्या है

Konomi Network (KONO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Konomi Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Konomi Network (KONO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Konomi Network (KONO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Konomi Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Konomi Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KONO लोकल करेंसी में

Konomi Network (KONO) टोकन का अर्थशास्त्र

Konomi Network (KONO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KONO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Konomi Network (KONO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Konomi Network (KONO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KONO प्राइस 0.0011115 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KONO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KONO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0011115 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Konomi Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KONO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.78K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KONO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KONO की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.69M USD है.
KONO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KONO ने 7.03 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KONO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KONO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KONO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KONO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KONO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KONO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KONO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:45:59 (UTC+8)

Konomi Network (KONO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.