Konnect मूल्य (KCT)
Konnect (KCT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KCT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.156065 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KCT में -0.66%, 24 घंटों में +18.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +145.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Konnect का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.17B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.41M है.
आज के दिन के दौरान, Konnect का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Konnect का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Konnect का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Konnect का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+18.22%
|30 दिन
|$ 0
|+82.06%
|60 दिन
|$ 0
|+7.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
