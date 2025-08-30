KongSwap मूल्य (KONG)
KongSwap (KONG) रियल-टाइम प्राइस $0.00782236 है. पिछले 24 घंटों में, KONG ने $ 0.00770577 के कम और $ 0.00821793 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04057868 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00770577 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KONG में -0.54%, 24 घंटों में -4.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KongSwap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 84.46 है. KONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1001581814.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.83M है.
आज के दिन के दौरान, KongSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000395570306432 था.
पिछले 30 दिनों में, KongSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0044257692 था.
पिछले 60 दिनों में, KongSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0049103198 था.
पिछले 90 दिनों में, KongSwap का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01155070913308 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000395570306432
|-4.81%
|30 दिन
|$ -0.0044257692
|-56.57%
|60 दिन
|$ -0.0049103198
|-62.77%
|90 दिन
|$ -0.01155070913308
|-59.62%
KongSwap is a decentralized exchange (DEX) launched in October 2024 on the Internet Computer Protocol (ICP), designed to revolutionize trading by enabling users to swap a variety of tokens directly from their wallets without intermediaries. KongSwap offers fast transaction speeds, low fees, and enhanced security through ICP’s infrastructure. However, it goes far beyond these basics, positioning itself as a "SuperDex" with advanced features and ambitious goals. Seamless Cross-Chain Trading: Utilizing ICP’s Chain Fusion technology, KongSwap supports bridgeless trading of native tokens from major blockchains like Bitcoin, Ethereum, and Solana. This eliminates the need for third-party bridges, reducing risks and costs while boosting efficiency. High-Performance Stable Memory: With smart contracts capable of handling up to 400GB of stable memory, KongSwap powers sophisticated on-chain trading algorithms, prediction models, and real-time data processing—far exceeding traditional DEX limitations.
