KONG SUI मूल्य (KONG)
--
--
0.00%
0.00%
KONG SUI (KONG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KONG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KONG में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KONG SUI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.63B है, कुल आपूर्ति 9550000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.06K है.
आज के दिन के दौरान, KONG SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KONG SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KONG SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KONG SUI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-2.93%
|60 दिन
|$ 0
|+38.18%
|90 दिन
|$ 0
|--
KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal.
KONG SUI (KONG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KONG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
