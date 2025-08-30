KTO की अधिक जानकारी

Kommunity Take Over लोगो

Kommunity Take Over मूल्य (KTO)

गैर-सूचीबद्ध

1 KTO से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
Kommunity Take Over (KTO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:43:03 (UTC+8)

Kommunity Take Over (KTO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.56%

+8.56%

Kommunity Take Over (KTO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KTO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KTO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kommunity Take Over (KTO) मार्केट की जानकारी

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

--
----

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

997.97M
997.97M 997.97M

997,973,503.950857
997,973,503.950857 997,973,503.950857

Kommunity Take Over का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.97M है, कुल आपूर्ति 997973503.950857 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.68K है.

Kommunity Take Over (KTO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kommunity Take Over का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kommunity Take Over का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kommunity Take Over का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kommunity Take Over का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+20.03%
60 दिन$ 0-27.19%
90 दिन$ 0--

Kommunity Take Over (KTO) क्या है

The dev left. We stayed. $KTO lives.

Kommunity Take Over प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kommunity Take Over (KTO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kommunity Take Over (KTO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kommunity Take Over के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kommunity Take Over प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KTO लोकल करेंसी में

Kommunity Take Over (KTO) टोकन का अर्थशास्त्र

Kommunity Take Over (KTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kommunity Take Over (KTO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kommunity Take Over (KTO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KTO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KTO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KTO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kommunity Take Over का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KTO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KTO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.97M USD है.
KTO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KTO ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KTO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KTO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KTO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KTO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KTO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KTO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KTO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:43:03 (UTC+8)

