Kolwaii by Virtuals लोगो

Kolwaii by Virtuals मूल्य (VIBES)

गैर-सूचीबद्ध

1 VIBES से USD लाइव प्राइस:

$0.00057423
$0.00057423$0.00057423
-1.60%1D
mexc
USD
Kolwaii by Virtuals (VIBES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:09:28 (UTC+8)

Kolwaii by Virtuals (VIBES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02029524
$ 0.02029524$ 0.02029524

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.66%

-8.16%

-8.16%

Kolwaii by Virtuals (VIBES) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VIBES ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIBES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02029524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIBES में --, 24 घंटों में -1.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) मार्केट की जानकारी

$ 574.23K
$ 574.23K$ 574.23K

--
----

$ 574.23K
$ 574.23K$ 574.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kolwaii by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 574.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIBES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 574.23K है.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.66%
30 दिन$ 0-18.27%
60 दिन$ 0-36.73%
90 दिन$ 0--

Kolwaii by Virtuals (VIBES) क्या है

Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.

Kolwaii by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kolwaii by Virtuals (VIBES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kolwaii by Virtuals (VIBES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kolwaii by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kolwaii by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VIBES लोकल करेंसी में

Kolwaii by Virtuals (VIBES) टोकन का अर्थशास्त्र

Kolwaii by Virtuals (VIBES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIBES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kolwaii by Virtuals (VIBES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kolwaii by Virtuals (VIBES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VIBES प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VIBES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VIBES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kolwaii by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VIBES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 574.23K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VIBES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VIBES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
VIBES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VIBES ने 0.02029524 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VIBES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VIBES ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
VIBES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VIBES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VIBES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VIBES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VIBES का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:09:28 (UTC+8)

