Kolwaii by Virtuals मूल्य (VIBES)
--
-1.66%
-8.16%
-8.16%
Kolwaii by Virtuals (VIBES) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VIBES ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIBES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02029524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIBES में --, 24 घंटों में -1.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kolwaii by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 574.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIBES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 574.23K है.
आज के दिन के दौरान, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kolwaii by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.66%
|30 दिन
|$ 0
|-18.27%
|60 दिन
|$ 0
|-36.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kolwaii by Virtuals (VIBES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kolwaii by Virtuals (VIBES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kolwaii by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Kolwaii by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Kolwaii by Virtuals (VIBES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIBES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
