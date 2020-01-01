KOLT ($KOLT) टोकन का अर्थशास्त्र KOLT ($KOLT) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

KOLT ($KOLT) जानकारी What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems आधिकारिक वेबसाइट: https://kolt.fun व्हाइटपेपर: https://kolt.fun अभी $KOLT खरीदें!

KOLT ($KOLT) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण KOLT ($KOLT) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K कुल आपूर्ति: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00628205 $ 0.00628205 $ 0.00628205 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 KOLT ($KOLT) प्राइस के बारे में अधिक जानें

KOLT ($KOLT) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले KOLT ($KOLT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: $KOLT टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने $KOLT मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप $KOLT के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो $KOLT टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

