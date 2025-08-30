KOLT मूल्य ($KOLT)
+0.38%
-5.64%
-1.18%
-1.18%
KOLT ($KOLT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $KOLT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $KOLT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00628205 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $KOLT में +0.38%, 24 घंटों में -5.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KOLT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $KOLT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999993051.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.15K है.
आज के दिन के दौरान, KOLT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KOLT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KOLT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KOLT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.64%
|30 दिन
|$ 0
|+2.32%
|60 दिन
|$ 0
|-1.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems
