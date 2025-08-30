Kollector मूल्य (KLTR)
Kollector (KLTR) रियल-टाइम प्राइस $0.02952651 है. पिछले 24 घंटों में, KLTR ने $ 0.02900771 के कम और $ 0.03041765 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KLTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.576593 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00606068 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KLTR में -0.01%, 24 घंटों में -2.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kollector का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 16.15K है. KLTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 147.62K है.
आज के दिन के दौरान, Kollector का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00089114026983481 था.
पिछले 30 दिनों में, Kollector का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0037713295 था.
पिछले 60 दिनों में, Kollector का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0222083083 था.
पिछले 90 दिनों में, Kollector का USD में मूल्य बदलाव $ +0.012398091628011085 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00089114026983481
|-2.92%
|30 दिन
|$ +0.0037713295
|+12.77%
|60 दिन
|$ +0.0222083083
|+75.21%
|90 दिन
|$ +0.012398091628011085
|+72.38%
The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace.
