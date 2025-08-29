KOLIN की अधिक जानकारी

Kolin लोगो

Kolin मूल्य (KOLIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 KOLIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00155545
$0.00155545$0.00155545
-2.50%1D
mexc
USD
Kolin (KOLIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:49:49 (UTC+8)

Kolin (KOLIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00150747
$ 0.00150747$ 0.00150747
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00162915
$ 0.00162915$ 0.00162915
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00150747
$ 0.00150747$ 0.00150747

$ 0.00162915
$ 0.00162915$ 0.00162915

$ 0.04045685
$ 0.04045685$ 0.04045685

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-2.11%

-7.22%

-7.22%

Kolin (KOLIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00155647 है. पिछले 24 घंटों में, KOLIN ने $ 0.00150747 के कम और $ 0.00162915 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOLIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04045685 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOLIN में -0.43%, 24 घंटों में -2.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kolin (KOLIN) मार्केट की जानकारी

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,149.934573
999,961,149.934573 999,961,149.934573

Kolin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KOLIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999961149.934573 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.56M है.

Kolin (KOLIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kolin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kolin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002355343 था.
पिछले 60 दिनों में, Kolin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006443255 था.
पिछले 90 दिनों में, Kolin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.11%
30 दिन$ -0.0002355343-15.13%
60 दिन$ -0.0006443255-41.39%
90 दिन$ 0--

Kolin (KOLIN) क्या है

Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Kolin (KOLIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Kolin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kolin (KOLIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kolin (KOLIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kolin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kolin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KOLIN लोकल करेंसी में

Kolin (KOLIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Kolin (KOLIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KOLIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kolin (KOLIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kolin (KOLIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KOLIN प्राइस 0.00155647 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KOLIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KOLIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00155647 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kolin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KOLIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KOLIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KOLIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M USD है.
KOLIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KOLIN ने 0.04045685 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KOLIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KOLIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KOLIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KOLIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KOLIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KOLIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KOLIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:49:49 (UTC+8)

