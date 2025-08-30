$KOKU की अधिक जानकारी

Koku The Shikoku लोगो

Koku The Shikoku मूल्य ($KOKU)

गैर-सूचीबद्ध

1 $KOKU से USD लाइव प्राइस:

$0.00016978
$0.00016978$0.00016978
-5.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Koku The Shikoku ($KOKU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:17:34 (UTC+8)

Koku The Shikoku ($KOKU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00016926
$ 0.00016926$ 0.00016926
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00018465
$ 0.00018465$ 0.00018465
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00016926
$ 0.00016926$ 0.00016926

$ 0.00018465
$ 0.00018465$ 0.00018465

$ 0.0114239
$ 0.0114239$ 0.0114239

$ 0.00010593
$ 0.00010593$ 0.00010593

-0.38%

-5.52%

-33.86%

-33.86%

Koku The Shikoku ($KOKU) रियल-टाइम प्राइस $0.00016978 है. पिछले 24 घंटों में, $KOKU ने $ 0.00016926 के कम और $ 0.00018465 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $KOKU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0114239 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00010593 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $KOKU में -0.38%, 24 घंटों में -5.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Koku The Shikoku ($KOKU) मार्केट की जानकारी

$ 169.97K
$ 169.97K$ 169.97K

--
----

$ 169.97K
$ 169.97K$ 169.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Koku The Shikoku का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $KOKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 169.97K है.

Koku The Shikoku ($KOKU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000633139 था.
पिछले 60 दिनों में, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000202481 था.
पिछले 90 दिनों में, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00005488133687132686 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.52%
30 दिन$ +0.0000633139+37.29%
60 दिन$ +0.0000202481+11.93%
90 दिन$ -0.00005488133687132686-24.42%

Koku The Shikoku ($KOKU) क्या है

Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.

Koku The Shikoku ($KOKU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Koku The Shikoku प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Koku The Shikoku ($KOKU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Koku The Shikoku ($KOKU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Koku The Shikoku के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Koku The Shikoku प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$KOKU लोकल करेंसी में

Koku The Shikoku ($KOKU) टोकन का अर्थशास्त्र

Koku The Shikoku ($KOKU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $KOKU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Koku The Shikoku ($KOKU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Koku The Shikoku ($KOKU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $KOKU प्राइस 0.00016978 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$KOKU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$KOKU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00016978 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Koku The Shikoku का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$KOKU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.97K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$KOKU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$KOKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
$KOKU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$KOKU ने 0.0114239 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$KOKU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$KOKU ने 0.00010593 USD की ATL प्राइस देखी.
$KOKU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$KOKU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $KOKU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $KOKU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $KOKU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:17:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.