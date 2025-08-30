Koku The Shikoku मूल्य ($KOKU)
-0.38%
-5.52%
-33.86%
-33.86%
Koku The Shikoku ($KOKU) रियल-टाइम प्राइस $0.00016978 है. पिछले 24 घंटों में, $KOKU ने $ 0.00016926 के कम और $ 0.00018465 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $KOKU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0114239 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00010593 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $KOKU में -0.38%, 24 घंटों में -5.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Koku The Shikoku का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $KOKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 169.97K है.
आज के दिन के दौरान, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000633139 था.
पिछले 60 दिनों में, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000202481 था.
पिछले 90 दिनों में, Koku The Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00005488133687132686 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.52%
|30 दिन
|$ +0.0000633139
|+37.29%
|60 दिन
|$ +0.0000202481
|+11.93%
|90 दिन
|$ -0.00005488133687132686
|-24.42%
Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.
