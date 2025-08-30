Kogin by Virtuals मूल्य (KOGIN)
-0.30%
-4.33%
-10.80%
-10.80%
Kogin by Virtuals (KOGIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KOGIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOGIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00121356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOGIN में -0.30%, 24 घंटों में -4.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kogin by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KOGIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 902.21M है, कुल आपूर्ति 902212519.8169675 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.22K है.
आज के दिन के दौरान, Kogin by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kogin by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kogin by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kogin by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.33%
|30 दिन
|$ 0
|-6.14%
|60 दिन
|$ 0
|-23.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
Kogin by Virtuals (KOGIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KOGIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
