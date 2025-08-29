Kofi Aptos मूल्य (KAPT)
Kofi Aptos (KAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.25 है. पिछले 24 घंटों में, KAPT ने $ 4.25 के कम और $ 4.48 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.58 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 3.77 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAPT में -0.76%, 24 घंटों में -4.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kofi Aptos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.58M है, कुल आपूर्ति 6582359.3427165 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.01M है.
आज के दिन के दौरान, Kofi Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.206983574996516 था.
पिछले 30 दिनों में, Kofi Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1684202750 था.
पिछले 60 दिनों में, Kofi Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4405354500 था.
पिछले 90 दिनों में, Kofi Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.206983574996516
|-4.63%
|30 दिन
|$ -0.1684202750
|-3.96%
|60 दिन
|$ -0.4405354500
|-10.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.
Kofi Aptos (KAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
